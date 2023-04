Ruska vojska napala je područje Odese s 12 bespilotnih letjelica, oštetivši dio javne infrastrukture, ali nije bilo žrtava, objavile su ukrajinske vlasti u srijedu.

Dronovi koji su izbjegli ukrajinskoj protuzračnoj obrani oštetili su "objekt javne infrastrukture" u utorak kasno navečer u gradu na Crnom moru, priopćila je regionalna uprava Odese, ali nije navela više detalja.

Ukrajinske zračne snage srušile su deset od 12 dronova, rečeno je.

⚡The result of attacks by kamikaze drones "Geran" on targets in #Odessa this night. pic.twitter.com/HanRxfsscT