VIDEO Pogledajte kako se Biden "smrznuo" na pozornici i tko ga je spasio iz neugodne stuacije

Čini se da se američki predsjednik Joe Biden "smrznuo" na pozornici nakon što je u subotu navečer sudjelovao na prikupljanju donacija u Los Angelesu, prije nego što ga je iz još jedne neugodne situacije spasio bivši predsjednik Barack Obama te ga odvukao s pozornice.

Na videu se vide kako Biden i Obama mašu i smiješe se dok im publika plješće u u Peacock Theatreu u centru Los Angelesa.

Biden plješće i diže publici palac gore, ali onda se prestaje pomicati te nekoliko sekundi nepomično zuri u gomilu kao da je zaleđen.Tada Obama, još uvijek smješkajući se i mašući, prima Bidena za zapešće i nježno ga povlači te se predsjednik trgnuo i odlazi s njime s pozornice, piše Daily Mail.

Snimljeni incident je samo jedan u nizu Bidenovih gafova dok se taj 81-godišnjak ponovno bori za Bijelu kuću.

Biden froze again last night and had to get escorted out by Obama. Is this normal? pic.twitter.com/vHKjy2k0aH