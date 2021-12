Najmanje 30 tornada zabilježeno je u šest saveznih država u SAD-u. Najgori udar dogodio se u Kentuckyju odakle stižu strašne snimke uništenih domova, crkava, zakrčenih cesta... Raste i broj žrtava koji se već popeo na 70. Joe Biden gubitak života nazvao je nazamislivom tragedijom.

Po najnovijim informacijama, više od 70 je poginulih nakon razornih tornada u SAD-u čiji je najjači udar zabilježen u saveznoj državi Kentucky. Broj žrtava potvrdio je guverner Andy Beshear, prenosi BBC.

I arrived here in Mayfield KY just moments ago to the factory where multiple casualties have been reported. A horrific landscape. @foxweather pic.twitter.com/AU1GGSnM4a — Will Nunley (@willnunley) December 11, 2021



Iz Kentuckyja stižu i stravični prizoru pustoši koje je iza sebe ostavio tornado. Ulice su prepune ruševine, uništeni su mnogi domovi... Osim dramatičnih prizora, stižu i svjedočanstva ljudi koji su preživjeli katastrofu.

''Jedna osoba je poginula, a pet je teško ozlijeđeno kada je tornado probio starački dom s 90 kreveta u Monetteu u Arkansasu, maloj zajednici u blizini granice s Missourijem'', rekao je sudac Craighead Marvin Day za Reuters.

Oglasio se i američki predsjednik Joe Biden na Twitteru. ''Izgubiti voljenu osobu u ovakvoj oluji je nezamisliva tragedija. Radimo s guvernerima kako bismo osigurali da imaju ono što im treba dok se potraga za preživjelima i procjena štete nastavljaju'', napisao je Biden.

Sličnost s uraganom Katrina

Poručnik Dean Patterson je za CNN rekao da nije nikada vidio ovako nešto. ''Šteta je neopisiva, promijenjen je grad u potpunosti. Bio sam i na pogođenom području nakon uragana Katrine i vidim neke stvari koje sam vidio tada'', kazao je Patterson i dodao da ljudi dobivaju svu potrebnu pomoć.

Istaknuo je da većina kolega nikada nije išla na takav teren. ''Samo uđeš u to i pokušaš što prije pomoći ljudima'', zaključio je Patterson.

"Bum - sve se srušilo na nas"

Radnica u tvornici svijeća Mayfield, Kentucky koju je pogodio tornado, ispričala je svoje iskustvo unutar zgrade. Vlasti strahuju da je desetak poginulih nakon što je tornado pogodio tvornicu.

''Bilo je izuzetno zastrašujuće. Sve se dogodilo brzo. Odveli su nas na područje gdje idete u slučaju da dođe do oluje'', rekla je Kyana Parsons-Perez za Today. ''Svi smo bili tamo, a onda su svjetla počela treperiti, onda smo odjednom osjetili nalet vjetra'', kazala je Parson-Perez.

''A onda bum - sve se srušilo na nas. Sve što ste čuli bili su vriskovi'', rekla je Parson-perez i dodala da je nazvala hitnu. Bila je dva sata skrivena. ''Nisam mislila da ću uspjeti'', prisjetila se.

Srećom, uz pomoć zatvorenika iz zatvora u okrugu Graves, koji su sudjelovali u spašavanju, Parsons-Perez se uspjela izvući.

VIDEO Zastrašujuća snimka: Sicilijom haraju snažne oluje, muškarac poginuo u tornadu

Zach Holder, meteorolog iz Arkansas' Region 8 News, opisao je tornado u Monetteu i Leachvilleu kao ''apsolutno čudovište''.

Drugi meteorolog, jedno i lovac na tornada Reed Timmer je kazao da je ovo ''najduži tornado koji je ikad lovio''.

Here is the wedge #tornado as it was entering Monette, AR last night. The tornado then constricted as it approached and crossed the MS River after I-55, and seemed to be even stronger in western KY. pic.twitter.com/SN1AuRVM3Q — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) December 11, 2021

U pozadini jednog od videa se čuju sirene upozorenja na dolazak tornada. Vidi se svjetlost munja uz koju se vidi dolazak tornada. Ako se potvrdi da je tornado pratio udaljenost od 250 milja preko Arkansasa, Missourija, Tennesseeja i Kentuckyja, postao bi najduža zabilježena putanja jednog tornada u povijesti, prenosi CNN.

#BREAKING



Law enforcement has confirmed several people are dead as a result of the #AmazonWarehouse collapse in Edwardsville, IL.



I’ll have live reports on @KMOV at 5 and 6 this morning.



Photo credit: St. Clair Co. EMA pic.twitter.com/vYnBLw7yqi — Jenna Rae (@journalismjenna) December 11, 2021

U Illinoisu, vlasti su objavile da su mnogi ljudi ostali zarobljeni nakon što se krov u skladištu Amazon.com Inc. u blizini St. Louisa djelomično srušio u petak navečer, nakon što su područje pogodila tornada i jake oluje.

Proglašeno je izvanredno stanje te je angažirana Nacionalna garda kako bi pomogla u sanaciji posljedica udara tornada. U Kentuckyju su se tijekom noći pojavila najmanje četiri tornada, ostavljajući trag razaranja u više od 12 okruga.

Najmanje 331.549 korisnika komunalnih usluga je bez struje u Tennesseeju, Kentuckyju, Indiani i Arkansasu, javlja PowerOutage.US.

Centar za predviđanje oluja Nacionalne meteorološke službe priopćio je da je primio 36 dojava o tornadima koji su se spustili u Illinois, Kentucky, Tennessee, Missouri i Arkansas te Mississippi.