Najmanje 50 ljudi poginulo je u naletu tornada na području Mayfielda u zapadnom Kentackyju u SAD-u.

Guverner Andy Beshear je nekoliko sati ranije rekao da očekuje "višestruke smrtne slučajeve" od tornada koji su izazvao pustoš u cijeloj državi.

Posebno je pogođena tvornica svijeća u području Mayfielda koja je bila na putu tornada s više od 100 ljudi unutra.

Spasioci su još uvijek na terenu i pokušavaju dobiti bitku s tornadom kojega su u Americi već ocijenili kao tornado povijesnih razmjera, piše Kentucky.com.

Tornado se tijekom noći na subotu kretao južnim i središnjim dijelovima države Kentucky.

Prošao je kroz Mayfield, a zatim se nastavio kroz Eddyville, Princeton i Dawson Springs, rekao je meteorolog iz Lexingtona WKYT Chris Bailey.

"Signal za tornado postoji više od tri sata", rekao je Bailey. "Ako se potvrdi da je cijelo vrijeme bio na tlu, to će biti jedan od najdužih tornada u povijesti", dodao je.

Beshearov ured objavio je u subotu oko 1 sat ujutro da proglašava izvanredno stanje "na temelju velike štete u više okruga zapadnog Kentuckyja". Aktivirao je Nacionalnu gardu i državnu policiju.

"Prijavljena je i značajna materijalna šteta", priopćila je državna policija. Nacionalna meteorološka služba u Paducahu priopćila je da je "doživjela strujni udar".

Meteorološka služba upozorila je na silovit tornado koji je ušao u Mayfield, grad s oko 10.000 stanovnika u okrugu Graves. "Ova me slika podsjeća na 2. ožujka 2012.", tvitnuo je Bailey.

"Mayfielda je upravo pogodio razorni tornado, a ova stvar se još intenzivira", napisao je.

VIDEO Tornado napravio kaos u Njemačkoj: Čupao drveće i krovove, nekoliko ljudi odbacio u more

"Molim vas, zadržite zapadni Kentucky u svojim molitvama", napisala je Stephanie Hart na Twitteru.

"Moj dom je uništen i ne mogu doći do svoje kuće. Mayfield je spljošten i jedna od mojih zaposlenica izgubila je sve što je imala večeras. Ovo je najgori tornado koji sam proživjela. Neka nam je Bog u pomoći u narednim danima", dodala je.

Please keep western Kentucky in your prayers. My in-laws house is destroyed and I can’t get to my house. Mayfield has been flattened and one of my employees lost everything she had tonight. This is the worst tornado I’ve lived through. God help us in the coming days.