VIDEO Pogledajte dramatično spašavanje djeteta zarobljenog u automobilu: Otac razbio staklo

Dramatično spašavanje djeteta je snimljeno te postalo viralno na društvenim mrežama.

Na videu se može vidjeti kako otac u Teksasu očajnički razbija vjetrobransko staklo svog automobila na parkiralištu trgovine u Harlingenu u Teksasu u srijedu nakon što je slučajno ostavio svoje ključeve unutra. Njegovo dijete je bilo zarobljeno u autu.

Temperatura tog dana išla je iznad 37 stupnjeva Celzijevih. Majka i otac borili su se kako bi spasili svoje dijete, piše Wsaz.

A father is seen on camera smashing the windshield of his car in Texas after accidentally locking his keys inside with his child. pic.twitter.com/fF94a8PzDP