Devet osoba je upucano, uključujući jednogodišnje dijete, tijekom svađe u ponedjeljak navečer između dviju grupa u blizini prometnog dijela plaže u Hollywoodu na Floridi

Jednogodišnje dijete je među devetero upucanih tijekom svađe u ponedjeljak navečer. Sukob je izbio u ponedjeljak, kada se slavio Dan sjećanja, između dviju grupa u blizini prometnog dijela plaže u Hollywoodu na Floridi, rekli su dužnosnici.

Policija je privela najmanje jednu osumnjičenu osobu, ali traga za još jednim, rekla je novinarima glasnogovornica holivudske policije Deanna Bettineschi. Ozlijeđeni su u dobi od 1 do 65 godina, dodala je.

"Iskoristit ćemo sve dostupne resurse kako bismo uhitili odgovorne za ovo", rekao je gradonačelnik Hollywooda Josh Levy u izjavi.

BREAKING: There are reports of a mass shooting on Hollywood Beach in Florida. According to CBS, at least seven people were shot and some of the victims are young children.



Permitless carry became law in the state in April. pic.twitter.com/C8P7iGhxaR