Zbog policijske brutalnosti nastradao je 11-godišnjak u kojeg je Greg Capers pucao nakon što je dječak zvao policiju.

Policija iz Mississippija pucala je u 11-godišnjeg dječaka Aderriena nakon što je zvao policiju. Majka Nakala Murry kazala je za CNN da je pijani partner nasrnuo na nju kad se vratio kući oko četiri sata ujutro u Indianoli.

Rekla je Aderrienu da pozove policiju, a kada je policajac Greg Capers stigao, naložio je svima da izađu iz kuće. Imao je pištolj uperen prema njima, a kada je 11-godišnjak krenuo prema van iz dnevne sobe, upucao ga je u prsa.

"Jecao je i stalno ispitivao: 'Zašto me upucao? Što sam napravio pogrešno?'", ispričala je majka, koja je pojurila do njega i pokušala mu zaustaviti krvarenje. Ubrzo je došao i policajac, koji je pozvao hitnu pomoć.

