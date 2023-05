Deseci vojnika NATO-a osiguravali su u utorak općinsku zgradu u kosovskom gradu Zvečanu, gdje je prethodnog dana u sukobima ozlijeđeno 30 vojnika NATO-a i 52 srpska prosvjednika. Na situaciju je reagirao i Visoki predstavnik Europske unije Joseph Borell.

Nekoliko Srba okupilo se ispred zgrade, ali situacija je bila mirna, potvrdio je reporter Reutersa. Vojnici iz SAD-a, Italije i Poljske stajali su nasuprot njih u opremi za suzbijanje nereda.

U ponedjeljak su srpski prosvjednici u Zvečanu bacali suzavac i šok-bombe na vojnike NATO-a. Snage NATO-a na Kosovu, poznate kao KFOR, priopćile su da je 30 njihovih vojnika ozlijeđeno u sukobima.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su 52 Srba ozlijeđena.

U drugom gradu sa srpskom većinom, Leposaviću, gradonačelnik, koji je Albanac, nije mogao napustiti svoj ured dulje od 24 sata zbog prosvjednika ispred ureda, izvijestili su mediji.

Vučić za nove nerede na Kosovu optužio Kurtija: "Molim zemlje Kvinte da urazume svoje čedo." Oglasili se i iz NATO-a

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell osudio je u ponedjeljak nasilje "najoštrije moguće".

"Apsolutno su neprihvatljiva nasilna djela počinjena protiv snaga KFOR-a, medija, civila i policije", napisao je na Twitteru.

