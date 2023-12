VIDEO Skinuti i s povezima na očima: Izraelci ih prisilili da kleče na stadionu, među njima i djeca

Video koji kruži društvenim medijima, a prikazuje navodno zatočene Palestince, uključujući muškarce i najmanje dvoje djece, koje su izraelske obrambene snage (IDF) navodno držale na stadionu u sjevernom dijelu Gaze. Geolokacija pokazuje da je video snimljen na stadionu Yarmouk u gradu Gazi.

U videu se prikazuju mladi dječaci svučeni do donjeg rublja s rukama podignutim, kako ih IDF usmjerava na stadion. Izraelske snage posljednjih tjedana pritvorile stotine palestinskih muškaraca i dječaka. IDF je ranije tvrdio da skida zatvorenike radi sigurnosti, kako bi provjerio jesu li bez eksploziva.

Pictures of occupation soldiers detaining Palestinian civilians in the Yarmouk Stadium in #Gaza City, including women and children, abusing them, forcing them to take off their clothes and handcuff them. pic.twitter.com/dVeBW8egxU