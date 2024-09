Potres jačine 3,5 po Richteru, prema prvim informacijama, pogodio je područje Zenice u BiH u utorak u 8:33. Uznemireni građani javljali su o snažnom i jakom udarcu kratkog trajanja, a na seizmološkoj stranici EMSC navodi se da je epicentar potresa bio 9 kilometara sjeverozapadno od Žepča i 19 kilometara sjeverno od Zenice, na dubini od tri kilometara.

"Probudilo me! Bilo je kratko i jako", javljali su građani na stranicu EMSC. "Lansiralo me iz kreveta", "Spavao sam i osjetio sam ga, bio je jak ali kratak."

Građani Hrvatske također su se javili s komentarima, najviše se osjetilo u Požegi, a prodrmalo je sve do Vrbovca. "Četvrti kat, stolice i televizor su se zatresli", "Osjetilo se kod Vrbovca!"

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 26 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/2pUl4A2fkS