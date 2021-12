Čuvar jedne tvrtke u Indoneziji preživio je udar munje. Pogodila ga je dok je po kiši šetao u krugu firme. Trenutno se nalazi na kućnoj njezi.

Snimke nadzornih kamera zabilježile su nevjerojatan prizor u kojem je munja direktno udarila u 35-godišnjeg radnika u Indoneziji.

Vidi se kako muškarac hoda s kišobranom u ruci te ga je u jednom trenutku munja oborila na tlo. Bezuspješno je pokušavao ustati. Ubrzo su mu u pomoć priskočile kolege.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment.