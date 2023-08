VIDEO Neobična poruka osvanula na nebu i ostavila ljude u čudu: Papa je prognan ili zatvoren?

Zrakoplovi s neobičnim porukama o Benediktu XVI., bivšem poglavaru Katoličke crkve koji je podnio ostavku 2013. nakon iscrpljujućih zdravstvenih problema, pojavili su se ovog ljeta na nebu iznad najnaseljenijih talijanskih plaža.

"Benedict was in sedes impedita", glasila je poruka koju je u nedjelju prenio mali zrakoplov koji je letio iznad jadranske obale, pozivajući se na izraz poznat u Vatikanu koji označava da je papa prognan ili zatvoren.

Čudne poruke izazvale su znatiželju tisuća kupača, ali i domaćih medija. Upravo je to bila želja novinara Andrea Cioncija, koji smatra da sadašnji papa Franjo nije legitimni papa.

Cervia! pic.twitter.com/0xa449Dyoo — La Verità ci farà Liberi (Elia Monti) (@liberiXelezione) August 27, 2023

Cionci, koji piše za talijanske desničarske novine Libero već neko vrijeme pokušava širiti teoriju zavjere u kojoj ističe da je papa Franjo "antipapa".

Prema novinaru, papa je u svom govoru o ostavci dao naslutiti da zapravo nije abdicirao, već da je bio prisiljen na to. Rekao je da će istinu otkriti tri kardinala koji znaju nakon Ratzingerove smrti. No to se predviđanje nije ostvarilo nakon što je bivši papa umro 31. prosinca 2022., piše Euronews.

Još jedna slična poruka, koja je viđena iznad obale Lazia 16. srpnja, glasila je: "Benedikt XVI. zapravo nije abdicirao."