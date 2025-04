Moskva i Kijev razmijenili su u subotu svaka po 246 ratnih zarobljenika, što je najveća razmjena od izbijanja rata prije više od tri godine, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Prema izjavi ministarstva, ruski vojni zarobljenici trenutno primaju psihološku i medicinsku pomoć u Bjelorusiji, a potom će biti prevezeni u Rusiju na liječenje i rehabilitaciju.

Ministarstvo je navelo da su dodatno, u gesti dobrohotnosti, strane razmijenile i teško ranjene vojnike – 31 Ukrajinac u zamjenu za 15 ruskih vojnika, javlja Anadolu Ajansi.

Ministarstvo je pohvalilo posredničke napore Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su odigrali ključnu ulogu u olakšavanju razmjene zarobljenika, te izrazilo zahvalnost njihovoj vladi na značajnom humanitarnom doprinosu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se o svemu na platformi X.

"Naši su ljudi vratili su se kući — jedna od najboljih vijesti koja se može čuti. Još 277 ratnika vratilo se kući iz ruskog zatočeništva.

Riječ je o pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine, Nacionalne garde Ukrajine, Državne službe za poseban prijevoz i granične straže. Branili su Mariupolj i dijelove u Donjeckoj, Hersonskoj, Zaporižkoj i Luhanskoj regiji.

Zahvaljujem svima koji su omogućili povratak naših ljudi. Posebno sam zahvalan Ujedinjenim Arapskim Emiratima na njihovom posredovanju.

Ukupno je, od početka invazije, kući uspješno vraćeno 4.552 osobe, ratnici i civili, iz ruskog zatočeništva.

Mislimo na sve one koji su još uvijek u zarobljeništvu. Tražimo svakoga tko bi mogao biti tamo. Moramo ih sve dovesti kući", napisao je Zelenski.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o