U medijima se pojavila snimka poljednjih trenutaka 63-godišnjeg ruskog generala kojeg su oborile i ubile ukrajinske snage.

Više od sto dana prošlo je otkako je Rusija započela s invazijom na Ukrajinu, a borbe i dalje ne jenjavaju. U medijima se pojavila snimka poljednjih trenutaka 63-godišnjeg ruskog generala kojeg su oborile i ubile ukrajinske snage.

Naime, vjeruje se da je general bojnik Kanamat Botašev bio dio formacije od dva zrakoplova koja su letjela nisko iznad Donbasa. U jednom trenutku njegov zrakoplov vrijedan 9 milijuna funti pogođen je ukrajinskim projektilom.

🇷🇺⚡According to Sergey Zenin,the military correspondent of the Russia-1 TV channel, in this video he captured the penultimate sortie of the ace pilot and Hero of Russia Kanamat Khuseevich Botashev.

Eternal flight to you, Kanamat Khuseevich!#RussiaUkraineWar #UkraineRussianWar pic.twitter.com/UbRUwzfSar