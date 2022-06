Danas je 101. dan rata u Ukrajini. Britansko ministarstvo obrane objavilo je na stoti dan ruske invazije na Ukrajinu da Moskva nije uspjela postići svoje početne ciljeve da zauzme Kijev i ukrajinske centre vlasti, ali da je postigla taktički uspjeh u Donbasu.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

08:47 Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak rekao je da bi rat s Rusijom mogao trajati i do pola godine.

"Ovo bi se moglo odužiti još dva do šest mjeseci", rekao je predsjednikov savjetnik Podoljak u intervjuu za oporbeni ruski portal Medusa kasno u petak. Rekao je da je ključni faktor u trajanju rata količina zaliha oružja, a drugi je čimbenik raspoloženje u Europi, Ukrajini i Rusiji koje bi se moglo promijeniti tijekom vremena.

Mirovnih pregovora bi moglo biti samo kad bi se situacija na terenu promijenila i kad Rusija više ne bude smatrala da može diktirati uvjete.

08:17 Moskva će pomoći obnoviti i ponovno izgraditi Luhanska i Donjecka, najavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin nakon posjeta Luhansku.

08:15 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je svijet vidio različite tirane, ali i u drugim vremenima i pod različitim zastavama.

"I svima im je zajedničko da ne poštuju prava i slobode običnih ljudi. Tirani ne priznaju prava i slobode lokalne vlasti", rekao je.

08:10 Ukrajinska vojska tvrdi da se Rusija priprema za veliki napad, odnosno da se ruske jedinice pojačavaju na prilazima Slavjansku, dok se istovremeno pripremaju za nastavak ofenzive prema istočnom gradu. U obližnjem Severodonjecku, ukrajinska vojska je rekla da se bitke nastavljaju i da su ruske snage imale "djelomičan uspjeh" u napadu na stambena područja na istoku grada, piše CNN.

07:50 Institut za proučavanje rata objavio je novi izvještaj u ratu u Ukrajini. Među ostalim, ondje piše kako su ruske snage izvele neuspješne napade jugoistočno i jugozapadno od Limana, kao i da je malo vjerojatno da će uspjeti napredovati prema Slavjansku.

Here are today's control-of-terrain maps for #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats. pic.twitter.com/VAi8ENTT5m