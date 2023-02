Mramorno more kod Istanbula se povuklo čak 25 metara.

Opservatorij Kandilli i Tehnički fakultet u Istanbulu oglasili su se o 25-metarskom povlačenju Mramornog mora kod Istanbula.

U priopćenju opservatorija navedeno je da povlačenje morske vode nije uzrokovano potresom, nego meteorološkim događajem, a isto su poručili i iz Fakulteta.

"Zbog centra visokog pritiska koji se nalazi na zapadu Turske vjetar puše iznad Istanbula već duže vrijeme od sjevera ka jugu prema Mramornome moru. Prema Generalnoj direkciji za meteorologiju, intenzitet ovog vjetra koji puše iznosi 20 kilometara na sat", objasnili su iz Tehničkog fakulteta, izvijestio je N1.

"Taj vjetar stalno nosi površinsku morsku vodu na obali Mramornog mora na europskoj strani Istanbula prema jugu. Zbog toga se vodostaj smanjuje i povlači se na sjevernoj obali Mramornog mora u pravcu Avcilara, dok se nivo povećava na južnoj obali Mramornog mora", dodali su.

The Marmara Sea near Istanbul suddenly dropped 20 to 25 meters today.



According to Rianavosti, the scientists of the Candilli Observatory advise not to worry.

In the observatory, this phenomenon is associated with pressure drop and is not directly related to the seismic activity pic.twitter.com/F6s3RkAJ0W