VIDEO Crna zvijer odlučila posjetiti plažu punu ljudi i okupati se: "Živim ovdje cijeli život i nikad prije nisam vidjela ovakvo nešto"

Ovaj neobičan posjetitelj plaže uživao je u kupanju prije nego što je izašao na plažu u Destinu u nedjelju.

"Pretpostavljam da je i on na odmoru", rekla je jedna žena koja je svjedočila ovoj nevjerojatnoj sceni. Inače, plaža je bila prepuna ljudi što medvjeda nije spriječilo da se rashladi i uživa u kupanju.

"Promatrali smo ga nekoliko minuta kako dolazi izdaleka”, rekao je posjetitelj plaže Chris Barron za CNN.

"Većina ljudi nije znala da je to medvjed", rekao je.

Barron je izvadio svoj telefon i počeo snimati dok je više ljudi šetalo oceanom. Jedan čovjek je bio samo nekoliko metara od medvjeda kada je počeo plivati i otresati vodu sa svog krzna.

Pročitajte i ovo USPAVLJIVANJE NIJE BILO MOGUĆE Odstrijelili medvjeda koji je uplašio stanovnike Kostrene: "Podivljao je, počeo raditi probleme... Penjao se ljudima na balkon"

Stanovnica Floride Steffani Saddler bila je na brodu vraćajući se s ronjenja kada je i ona ugledala nepoznati lik u vodi.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr