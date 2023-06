Puno je teže stvoriti proeuropsku nego stabilnu vladu: "Otvoreno je pitanje povlačenja priznanja Kosova od strane Crne Gore"

Tijesna je ovo pobjeda Pokreta Evropa sad i Milojka Spajića, a DPS je i te kako zadovoljan rezultatom, nakon poraza Mile Đukanovića u travnju očekivao se puno lošiji rezultat. Treća opcij u Crnoj Gori je proruska - prosrpska, neki bi rekli i radikalna opcija. Tu je i prosrpska koalicija Dritana Abazovića i Alekse Bečića koju mnogi smatraju adutom Aleksandra Vučića. Oni su rekli kako bez njih vlade neće biti.

Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić u Podgorici od politologinje Nikolete Đukanović otkriva koliko će trajati pregovori i kalkulacije političkih stranaka.

"Crnu Goru očekuju jako dugi pregovori. Period će biti jako kompliciran i mislim da će biti puno teže stvoriti proeuropsku nego stabilnu vladu. Zemlja neće dobiti ništa time što dobije stabilnu vladu ne bude li ona reformska, ne bude li ona proeuropska i ne bude li zaista usmjerena na provođenje svih reformi po europskoj egendi", poručila je politologinja.

Tu se javlja treća opcija, a njen predvodnik je jučer skoro na ruskom rekao hvala.

"Postoji naravno šansa da i oni uđu u Vladu. Mislim da su te šanse manje zbog toga što ih zapad apsolutno ne podržava i mislim da je Spajić toga svjestan. Uostalom otvoreno je pitanje povlačenja priznanja Kosova od strane Crne Gore i neka druga sporna politička pitanja", upozorila je politologinja ističući da je riječ o pitanjima koja su od regionalnog značaja.

Riječ je o tjesnoj pobjedi Pokreta Evropa Sad pa se postavlja i pitanje je li afera s južnokrejskim kraljem kripotvaluta koji je uhićen u Crnoj Gori i optužbe da je financirao kampanju imala utjecaja na izborni rezultat.

"Ima jako puno faktora zašto je došlo do ovako male izlaznosti. To je poanta da s malo izlaznosti partije imaju više mandata. Što je sve dovelo do toga da PES osvoji rezultat koji su oni mislili da trebju osvojiti, možda je ovo potpuno realno, ja ne mogu reći sa sigurnošću. Afera je možda utjecala na manju izlaznost, ali ne vjerujem da je dominantna", rekla je politologinja.

Faktora je puno, a tiču se i njihove vlasti u Podgorici.

"Neki su građani nezadovoljni aktualnom vladom, zloupotrebom državnih resursa, i svim onim nepoštivanjem demokratskih procesa koje ta vlada čini, a što je radio PES ranije, dakle nismo dobili promjene. Što se PES-a tiče oni imaju vlast u Podgorici i situacija je vrlo slična - sa svojim partnerima su precizno podijelili funkcije. Možda tu dolazi do zasićenja i nezadovoljstva građana", pojasnila je Đukanović.

