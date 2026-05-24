VIDEO Kamere uhvatile trenutke pucnjave i paniku: "O moj Bože! Što je ovo?"

Američki su policajci u subotu navečer upucali muškarca koji je u blizini Bijele kuće otvorio vatru i pogodio slučajnog prolaznika. Napadač je prevezen u bolnicu, gdje je i preminuo.

Pucnjava se odvijala dok su novinari izvještavali s travnjaka Bijele kuće pa su kamere zabilježile trenutak pucnjave. Novinar CBS-a Aaron Navarro bio je usred rečenice kada je čuo što se događa. Brzo je sa sebe skinio opremu i sakrio se.

Pucnjava je iznenadila i novinarku ABC-a Selinu Wang, koja je u tom trenutku izvještavala o američkim pregovorima s Iranom.

"Dolje! Dolje!", uzviknuo je muškarac na snimci.

"Što je ovo? Što je ovo? O, moj Bože", rekla je Wang.