Pilot i tri putnika uspjeli su izaći neozlijeđeni nakon što je mali avion sletio i prepolovio se na autocesti u Panami.

Šokantan incident dogodio se u ponedjeljak poslijepodne dok su pilot i troje putnika letjeli iznad grada El Dorada u Panami.

Tri zdravstvena radnika, 36-godišnji muškarac i dvije žene u dobi od 41 i 45 godina, prevezeni su u bolnicu. U dobrom su stanju. Jedan od njih žalio se samo na bolove u koljenu.

Pad malog aviona (Foto: Screenshot / Twitter)

Pilotu, kapetanu Arquimedesu Vargasu, nije bila potrebna liječnička pomoć. Glasni krici čuli su se od svih putnika u avionu neposredno prije nego što je Vargas izbjegao nadolazeći promet na traci autoceste.

Passenger films their Cessna 172 crashing onto a highway near La Amistad in Panama City. The three passengers and pilot were treated for only minor injuries. pic.twitter.com/8rJSMCdlYo