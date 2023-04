Putnički avion kompanije American Airlines u nedjelju je bio primoran okrenuti se i sletjeti nakon što se sudario sa pticama.

Videi snimljeni iz unutrašnjosti kabine aviona koji je bio prisiljen sletjeti pokazuju kako plamen izbija iz desnog motora ubrzo nakon što je napustio aerodrom John Glenn Columbus u Ohiju.

Putnici Marni Kallestad i Ryan Brink imali su prisebnosti da snime incident, dok je plamen sukljao iz motora. Putnik John Fisher rekao je da su putnici ubrzo postali svjesni sudara s pticama zbog zvukova koji se prolomio avionom.

"Navodno smo udarili u jato gusaka i motor je počeo proizvoditi jako glasne zvukove. Na kraju su ugasili motor, okrenuli se i vratili u zračnu luku", ispričao je. Putnica je za NBC News rekla da je čula ljude u avionu kako plaču nakon što se motor zapalio: Srce mi je iskreno puklo zbog toliko ljudi u ovom avionu, mogla sam ih čuti kako plaču i samo sam htjela da svi budemo dobro".

Svjedoci s mjesta događaja rekli su da je u avion udarilo jato gusaka, uzrokujući plamen koji je sukljao iz motora i stvarao nenormalne, pulsirajuće zvukove. Nasreću nema ozlijeđenih, piše Daily Mail.

