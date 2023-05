Kamera je zabilježila zastrašujući trenutak kada se roniteljica blisko susrela s otrovnom maslinastom morskom zmijom u blizini istočne obale Australije.

Video roniteljice, u blizini istočne obale Australije koja je bila u bliskom susretu s maslinastom morskom zmijom, ubrzo je postao viralan.

Žena se nije micala sve dok je otrovna zmija plivala oko njezina tijela, a nakon što je izronila prokomentirala je kako je zmija "mala i znatiželjna". "Wow, ovo je život u koraljnom moru", kazala je.

Watch the scary moment a snorkeler has a close encounter with a venomous olive sea snake off Australia’s east coast. pic.twitter.com/3PW4D5iVB5