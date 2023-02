Društvenim mrežama širi se hrabri potez 24-godišnje bodibilderice. Uspjela se obraniti od napadača koji je na nju nasrnuo u teretani koja se nalazi u njezinoj zgradi.

Djevojka Nashali Alma vježbala je u teretani u sklopu kompleksa stambene zgrade u kojoj živi na Floridi. U jednom trenutku ušao je muškarac i ubrzo je počeo napadati. Alma se isprva htjela odmaknuti, ali je muškarac nasrnuo na nju.

Pokušala je zvati pomoć preko mobitela, ali joj napadač to nije dopuštao.

"Bodibilderica sam i snažna sam. Za mene je on ravnopravan. Znala sam da sam jača od njega i da se mogu obraniti", opisala je 24-godišnja Alma.

U jednom se trenutku branila i tako što ga je udarala mobitelom, sve u namjeri da se spasi.

Istaknula je da se nikada ne treba odustajati. "Roditelji su me naučili da ni od čega ne treba odustati i to mi je cijelo vrijeme bilo na umu", prepričala je Alma za BBC.

A 24-year-old woman was working out at her apartment complex’s gym in Florida when a man approached and attacked her. At one point, she used her cellphone to hit him in the face. Officials said the man was arrested. pic.twitter.com/ylNbgbYX9Y