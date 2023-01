Još uvijek nije jasno kako je gotovo 35 metara duga i 240 tona teška jahta ruskog oligarha i bliskog Putinova prijatelja nestala s veza na kojem je zapečaćena. Još je manje jasno kako to nitko od mjerodavnih nije primijetio mjesecima.

Irina VU trebala je biti u Betini, no ona je jednostavno otplovila. Brod je prvo bio na suhome vezu i tu je plombiran trebao i ostati. On je ipak spušten u more pa premješten u škver. Od tuda je otplovio za Tursku. Svi se mjerodavni sada čude što su se vlasnici i posada oglušili na naredbe države.

"Prema informacijama iz Ministarstva mora, oni su rekli da je jahta otuđena jer je riječ o zamrznutoj imovini koja je plombirana za koju je lučki kapetan izdao naredbu da se ne smije nitko približavati i vlasnici su obaviješteni da je jahta blokirana, plombirana i da se ne smije koristiti.", rekao je Frano Matušić, državni tajnik.

U telefonskom razgovoru iz škvera kažu kako nisu imali nikakav pisani dokument o tome da je brod zapečaćen. Uz to, kažu i da je otplovio još ljetos, a ne jesenas kako kažu iz Ministarstva. Lučki kapetan zabranu plovidbe može izdati usmeno, ali nakon osam dana mora sastaviti i pisani otpravak.

Je li to učinjeno, iz resornog ministarstva Dnevnik Nove TV nije uspio doznati. Poručuju tek kako će se provesti postupci ne bi li se utvrdile sve činjenice. Brzim pregledom u upisnik brodova Dnevnik Nove TV je doznao kako Irina VU nema nikakav teret niti ikakva ograničenja. Nije jasno ni kako je brod bez ikakvih problema prešao granicu.

"Prije svega nadležno tijelo je ovdje u ovome slučaju Ministarstvo mora i prometa, ali naravno kada se radi o prelasku granice onda su tu i druga tijela involvirana kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova, carina i tako dalje", rekao je Matušić.

Pomorska policija u trenutku prelaska granice nije imala službena saznanja da bi brodu trebala onemogućiti daljnju plovidbu. Ovaj slučaj pokazao je manjkavost procedura što se sada hitno mijenja. Irina VU mora prema registru imati barem tri člana posade. Svima njima, kao i svim ostalima osumnjičenima da su pomagali kršenju sankcijskog režima prijeti i do pet godina zatvora.



