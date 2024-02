VIDEO/FOTO Šire se prosvjedi poljoprivrednika: Gotovo 2000 kamiona zapelo na belgijsko-nizozemskoj granici

Prosvjedujući protiv poreznih opterećenja, rastućih troškova, jeftinog uvoza i birokracije, poljoprivrednici su blokirali nekoliko graničnih prijelaza između Belgije i Nizozemske, objavili su u petak belgijski i nizozemski autoklubovi.

Granični prijelaz u smjeru Antwerpena, drugog najvećeg grada u Belgiji i u kojem se nalazi druga najveća europska luka, jedan je od blokiranih prijelaza.

Belgian farmers block roads to Zeebrugge port as protest over low pay, excessive regulation on environmental protection and unfair competition from cheap imports spreads across Europe https://t.co/JaRGnLij3A pic.twitter.com/MqHk5CzRjH