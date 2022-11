Žena je napala djelatnika zračne luke, jer se nije ukrcala na željeni let.

Bijesna žena fizički je napala djelatnika aviokompanije Emirates koji je radio na check-inu u zračnoj luci u Meksiku, a razlog svemu tome je što je propustila svoj let.

Incident je snimljen 1. studenog, a na snimci se vidi kako putnica udara djelatnika nakon čega svoj bijes iskaljuje na inventuru u zračnoj luci.

Vrhunac incidenta je bio kada se žena popela preko šaltera iza kojeg je bio djelatnik te počela bacati stvari i vikati dok su djelatnici pozivali pomoć. U jednom trenutku je zaplakala,a onda je stigo osiguranje t ju odvelo. Među uništenim stvarima bili su i računalo, tipkovnica te prtljaga nekih putnika, piše Daily Mail.

Zrakoplovna tvrtka Emirates potvrdila je napad nakon što se žena pokušala prijaviti na let sa zakašnjenjem i isteklom putovnicom.

