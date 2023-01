Dječaka je tijekom kupanja u Australiji udario grom, hitno je prebačen u bolnicu, u kritičnom je stanju.

Dječaka za kojeg se vjeruje da ima oko osam godina u četvrtak u popodnevnim satima pogodio je grom tijekom kupanja u Barrack Pointu u Shellharbouru na južnoj obali Australije.

Snimka prikazuje dječaka kako ulazi u more sa svojim roditeljima i mlađim bratom. Nekoliko trenutaka kasnije udara ga grom.

Dječak je prije tjedan dana s obitelji došao iz Velike Britanije na odmor u Australiju. Mališan je hitno prebačen u dječju bolnicu u Westmeadu i u kritičnom je, ali stabilnom stanju, piše Daily Mail.

"To je bilo toliko šokantno, nitko nije očekivao da će se nešto takvo dogoditi i samo najednom dječak je pao kao pokošen. Odjednom je njegova obitelj počela vrištati i tražiti pomoć", opisuje svjedok Simon Young za 9News.

Preminula Britanka koju je u Splitu udario grom: "Očajnički tužan slučaj"

A young boy is fighting for life in hospital after being struck by lightning south of Wollongong.



Tonight, we hear from the first responders who brought the 10-year-old back to life on the beach. @WesternWilson9 #9News pic.twitter.com/EgXEYqDzUv