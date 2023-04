Dalaj Lama našao se u središtu skandala nakon objavljivanja videa na kojem se vidi kako ljubi dijete u usta i traži od njega da mu "siše" jezik.

Kontroverza oko Dalaj Lame porasla je posljednjih dana te se potaknula internetska rasprava o njegovu ponašanju i prikladnosti za vjerskog vođu. Video Dalaj Lame u kojem se vidi kako traži dijete da mu "siše" jezik i ljubi ga u usta tijekom budističkog događaja izazvao je brojne rasprave na društvenim mrežama.

Ubrzo nakon toga viralan je postao i video iz 2016. u kojem se čini da tibetanski vjerski vođa pipka poznatu pjevačicu Lady Gagu.

Taj incident dogodio se tijekom jedne konferencije na kojoj se raspravljalo o tome kako pružiti podršku onima koji imaju fizičke i psihičke poteškoće. Iako je događaj bio fokusiran na suosjećanje i empatiju, Dalaj Lamin stav izazvao je negativne komentare.

In 2016, at a public event, Lady Gaga wearing ripped jeans sat next to the Dalai Lama. The Dalai Lama stared down at the hole, and then reached out and repeatedly touched Lady Gaga's leg at the hole. He then tried to touch Lady Gaga's other leg, and Lady Gaga had to grab his hand https://t.co/XgnOXxaRTn