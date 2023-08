VIDEO/FOTO Uragan Idalia poharao Floridu: Val od gotovo 5 metara potopio naselje, stotine tisuća ljudi bez struje

Ukupna šteta nakon uragana na Floridi još se procjenjuje, a vlasti kažu kako je ovo bila najsnažnija oluja na tom području u posljednjih 125 godina.

Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je upozorio kako "opasnost još nije prošla", a nevrijeme se preselilo nad Georgiu i u četvrtak stiglo do Sjeverne Karoline. Stotine tisuća ljudi, najmanje njih 400.000, ostalo je bez struje.



CNN javlja kako mnoge tamošnje lokalne zajednice nemaju dovoljno novaca za obnovu nakon poplava i pitanje je hoće li uspjeti ponovno stati na noge.

A resident in Perry, Florida, captured this wild video of a tree snapping and crashing down in front of his house as Hurricane Idalia blew through the region: pic.twitter.com/RvR6KaMUXr

Stanovnik Jacksonvillea za BBC je kazao: "Viđao sam kako ljudi mjesecima sjede u mraku nakon uragana".

Pročitajte i ovo Ogorčeni mladenci Vjenčanje iz pakla kraj Zagreba! 150 gostiju proživjelo agoniju: "Povraćao sam i imao proljev, dobio sam i temperaturu. Morala je doći i Hitna"

Jedno od mjesta koje je najjače pogođeno nevremenom povijesni je gradić Perry, jugoistočno od Tallahasseeja, s oko 7000 stanovnika, kazali su dužnosnici za upravljanje izvanrednim situacijama na Floridi.

Gradonačelnik Tallahasseeja John Dailey izjavio je da je primijetio da su oluje zadnjih godine sve opasnije.

Been up for more than 32 hours and can barely keep my eyes open. I’ll post much more tomorrow.



In the meantime, here’s a short clip taken in #Perry, Florida during the very intense western eyewall of #HurricaneIdalia. pic.twitter.com/sRUfQgCvhq