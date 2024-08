VIDEO Brutalan napad na školu u Gazi: Ubijeno više desetaka ljudi, Izrael tvrdi da je ciljao Hamasovce

Vlada koju vodi Hamas tvrdi da je više od 100 ljudi poginulo, a mnogi drugi su ozlijeđeni u izraelskom napadu na školu Tabeen u gradu Gazi koji se dogodio tijekom noći. Međutim, dužnosnici zdravstvenih službi u Gazi procjenjuju broj poginulih na oko 60.

Izraelska vojska izjavila je da je njezino zrakoplovstvo ciljalo zapovjedni centar gdje su se skrivali zapovjednici i operativci Hamasa. Izraelske obrambene snage (IDF) su objavile da su poduzele korake da bi smanjili rizik od povreda civila, "uključujući upotrebu preciznih streljiva, zračni nadzor i obavještajne podatke".

Tri rakete probile su školu i džamiju unutar nje, gdje se oko 6000 raseljenih ljudi sklonilo od rata, rekao je Mahmoud Bassal, glasnogovornik Civilne zaštite koja djeluje pod upravom Hamasa. Bassal je dodao da se očekuje povećanje broja mrtvih, izvijestio je Guardian.

Izrael tvrdi da je oko 20 militanata Hamasa i Islamskog džihada bilo u školi koja je pogođena.

"Kompleks, kao i džamija koja je pogođena unutar njega, služili su kao aktivni vojni objekt Hamasa i Islamskog džihada", objavio je glasnogovornik izraelske vojske Nadav Shoshani na platformi X.

Dodao je da broj žrtava koje je naveo medijski ured pod kontrolom Hamasa "ne odgovara informacijama koje posjeduje IDF, preciznom streljivu koje je korišteno i točnosti napada".

Based on Israeli intelligence, approx. 20 Hamas and Islamic Jihad militants, including senior commanders, were operating from the compound struck at the Al-Tabaeen school, using it to carry out terrorist attacks.

The compound, and the mosque that was struck within it, served as…