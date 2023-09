VIDEO Bizaran video kojim Moskva vabi muškarce u vojsku: "Odaberite grad svojih snova"

"Znate li gdje su Pechersk Hills, u Kijevu?" jedan vojnik pita drugog dok par prolazi kroz rovove, puneći svoje oružje i izbjegavajući nadolazeću vatru u posljednjoj ruskoj reklamnoj kampanji koja je trebala potaknuti novake da se pridruže ruskim oružanim snagama.

Oglasi za novačenje iz ruske vojske nalaze se na jumbo plakatima, vrte se na televiziji, a čak se i dijele prolaznicima u područjima s velikim prometom.

"To je u centru grada, tamo živi moja teta. To je super područje", odgovara drugi pripadnik ruske vojske dok u pozadini puca pucnjava i odzvanjaju eksplozije. "Zašto?", piše Business Insider.

