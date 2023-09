VIDEO Bizaran prizor na nebu podsjeća na posljedice atomske bombe

Nebo iznad grada Normana u saveznoj američkoj državi Oklahomi u nedjelju je izgledalo kao da je bačena nuklearna bomba nakon što je jaka oluja spojila dva različita oblaka.

Video koji su snimili stanovnici prikazuje kako se kumulus kreće prema gore kroz stratusni oblak, te tako stvaraju iluziju gljive. Dojam pojačava zalazak sunca, zbog čega su oblaci poprimili ružičasto-narančastu boju.

Kako piše Newsweek, prognostičari su rekli da su neobični oblaci isti oni koji su u subotu navečer donijeli velike oluje s tučom u okrug Seminole u središnjoj Oklahomi.

Nacionalna meteorološka služba prethodno je izdala niz upozorenja o ozbiljnoj grmljavinskoj oluji i tornadu tijekom vikenda, upozoravajući na tuču veličine stolnoteniske do bejzbolske lopte.

Stunning storm structure seen from Norman, OK yesterday! This same cell produced larger than baseball size hail in Seminole county!#okwx pic.twitter.com/VhYPkLxrEM