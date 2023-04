U samoproglašenoj Južnoj Osetiji Georgy Siukaev, bivši pripadnik grupe Wagner, nasmrt je izbo čovjeka koji je bolovao od cerebralne paralize.

Georgy Siukaev, bivši pripadnik grupe Wagner, ubio je 38-godišnjeg Soslana Valijeva, koji je bolovao od cerebralne paralize. Nasmrt ga je izbo.

Incident se dogodio u Chinvaliju u ponedjeljak. Siukaev je iznenada napao Valijeva. Žrtva je od zadobivenih rana preminula u bolnici. Telegramom kruži snimka napada na kojoj se vidi kako je Siukaev u više navrata nasrnuo na Vlijeva, koji je na raskrižju pokušao pobjeći od napadača.

Former #Wagner mercenary Georgy Siukaev, who recently returned from #Ukraine, stabbed to death a disabled person with cerebral palsy in South Ossetia. The victim died from his wounds in the hospital. pic.twitter.com/1vqX72Lb7E