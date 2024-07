Internetom kruži snimka kita koji je uspio prevrnuti mali ribarski brod kod američke istočne obale dok su na njemu bila dva prestrašena mornara. Službenici kažu da je kit prevrnuo plovilo dugo oko 7 metara.

Veliki sisavac snimljen je u utorak kamerom kako izranja iz vode u blizini Portsmoutha. Snimio ga je 16-godišnji Colin Yager.

Na snimci se može vidjeti kako ogromna životinja spušta njušku na stražnji dio malog plovila, bacajući dvije osobe u vodu.

Prema dostupnim informacijama, svi s broda su pobjegli te pritom nisu ozlijeđeni. Nije jasno što je potaknulo velikog morskog sisavca da prevrne čamac, piše Daily Mail.

Jedna osoba je komentirala: "Ovo je ludo - kitovi to ne rade slučajno."

