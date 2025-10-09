Svjetski lideri pozdravili sporazum Izrael i Hamsa: Europska sila spremna poslati mirovne snage

Nižu se pozitivne reakcije na dogovor Izraela i Hamasa o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, a svjetski čelnici pozivaju obje strane sukoba da se drže dogovorenog, odnosno da se zaustave napadi i oslobode svi taoci.

Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasovih militanata koji je pokrenuo razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.

"Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana", objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"To znači da će SVI taoci vrlo brzo biti oslobođeni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak prema snažnom, trajnom i vječnom miru. Sve strane će biti tretirane pravedno! Ovo je VELIKI dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve okolne nacije i Sjedinjene Američke Države. Zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske, koji su radili s nama kako bi se ovaj povijesni i neviđeni događaj dogodio. BLAGOSLOVLJENI BILI MIROVNJACI!", poručio je američki predsjednik.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je ovo "velik dan za Izrael". "Sazvat ću sjednicu vlade kako bismo odobrili sporazum i vratili sve naše drage taoce kući. Zahvaljujem herojskim vojnicima IDF-a i svim sigurnosnim snagama - zahvaljujući njihovoj hrabrosti i žrtvi, stigli smo do ovog dana", rekao je Netanyahu.

Izraelski premijer je posebno zahvalio Trumpu i njegovom timu "na njihovoj predanosti ovoj svetoj misiji oslobađanja naših talaca". "Uz Božju pomoć, zajedno ćemo nastaviti ostvarivati ​​sve naše ciljeve i širiti mir s našim susjedima", naveo je Netanyahu u priopćenju.

Hamas je priopćio da cijeni napore svih posrednika i pozvao ih da "prisile okupacijsku vladu" da se drži dogovorenih uvjeta.

"Pozivamo predsjednika Trumpa, države jamce sporazuma i sve arapske, islamske i međunarodne stranke da prisile okupacijsku vladu da u potpunosti ispuni svoje obveze prema sporazumu i da je spriječe u izbjegavanju ili odgađanju provedbe onoga što je dogovoreno", navodi Hamas.

Europski lideri pozdravljaju dogovorenu prvu fazu i pozivaju sve strane da ispoštuju svoje obveze.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan objavio je na X-u da zahvaljuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, "koji je pokazao potrebnu političku volju da potakne izraelsku vladu na prekid vatre", kao i Kataru i Egiptu.

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2025

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je poručio da će Francuska nastaviti razgovore s međunarodnim partnerima kako bi pronašla političko rješenje za rat. "Ovaj sporazum mora označiti kraj rata i početak političkog rješenja temeljenog na rješenju o dvjema državama", objavio je Macron na X-u. "Francuska je spremna doprinijeti ovom cilju. O tome ćemo razgovarati danas poslijepodne u Parizu s našim međunarodnim partnerima", dodao je francuski predsjednik.

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je u priopćenju da se dogovor "provede u potpunosti i bez odgode", kao i da se odmah ukinu sva ograničenja na dostavu humanitarne pomoći Gazi.

"Pozivamo sve strane da ispune preuzete obveze, da okončaju rat i da izgrade temelje za pravedan i trajan kraj sukoba i održiv put prema dugoročnom miru", rekao je Starmer.

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da Njemačka još uvijek prati situaciju u vezi sa sporazumom američkog predsjednika Trumpa o Gazi, ali je uvjeren da će se rješenje pronaći ovog tjedna. "Ohrabruju nas događaji u Izraelu. Očito postoji velika šansa za postizanje sporazuma s Hamasom u sljedećih nekoliko sati", rekao je Merz nakon sastanka s članovima svoje vladajuće koalicije u Berlinu.

Italija je spremna poslati u Gazu i mirovne snage ako bude potrebno. "Italija, koja je oduvijek podržavala američki plan, spremna je dati svoj doprinos u učvršćivanju primirja, isporuci nove humanitarne pomoći i sudjelovanju u obnovi Gaze. Također smo spremni poslati trupe ako se stvore međunarodne mirovne snage za ponovno ujedinjenje Palestine", objavio je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je u četvrtak dogovor i pohvalila diplomatske napore Sjedinjenih Država, Katara, Egipta i Turske. "Sada se sve strane moraju u potpunosti pridržavati uvjeta sporazuma. Svi taoci moraju biti sigurno pušteni. Mora se uspostaviti trajno primirje. Patnja mora prestati", objavila je na von der Leyen na X-u. Von der Leyen je dodala da će EU nastaviti podržavati isporuke pomoći Gazi i da je spremna pomoći u obnovi, a šefica europske diplomacije Kaja Kallas opisala je dogovor "velikim diplomatskim postignućem".

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

"Pozivam sve uključene da se u potpunosti pridržavaju uvjeta sporazuma. Svi taoci moraju biti pušteni na dostojanstven način. Mora se osigurati trajno primirje. Borbe moraju jednom zauvijek prestati. Mora se osigurati trenutni i nesmetan ulazak humanitarne pomoći i bitnih komercijalnih materijala u Gazu. Patnja mora prestati", poručio je u reakciji glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.