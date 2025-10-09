Obavijesti Foto Video Pretražite
Svjetski lideri pozdravili sporazum Izrael i Hamsa: Europska sila spremna poslati mirovne snage

Piše Hina, 09. listopada 2025.
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Čestitke Donaldu Trumpu i nade u bolje sutra dolaze sa svih strana svijeta.
