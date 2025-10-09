Što znamo o povijesnom dogovoru? Trumpov plan ima 20 točaka, ali postoje brojni rizici

Izrael i Hamas u srijedu su se dogovorili o prvoj fazi plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za Gazu, što bi mogao biti prvi korak prema okončanju krvavog dvogodišnjeg rata koji je uzdrmao Bliski istok.

Što znamo o sporazumu?

Sporazum o početnoj fazi Trumpova okvira od 20 točaka postignut je posrednim pregovorima u Egiptu, samo dan nakon druge godišnjice Hamasova napada na Izrael, nakon čega je uslijedio razorni izraelski napad na Gazu.

Trump je objavio da su i Izrael i Hamas potpisali prvu fazu plana, koja bi uskoro trebala dovesti do oslobađanja svih živih talaca, kao i vraćanje tijela mrtvih, te povlačenje izraelskih trupa do takozvane žute linije u Gazi. Prema izvoru iz izraelskih sigurnosnih službi, to je granica za početno izraelsko povlačenje predviđeno Trumpovim planom, izvijestio je Reuters.

Hamas je potvrdio da je postignut dogovor o okončanju rata koji uključuje izraelsko povlačenje iz Gaze i razmjenu talaca i zatvorenika, no pozvao je Trumpa i čelnike drugih države da osiguraju da Izrael u potpunosti provede prekid vatre.

Koje su najveće nepoznanice?

Unatoč nadama da bi rat mogao završiti, ključni detalji još uvijek nisu razjašnjeni. To uključuje vremenski okvir za provedbu plana te način upravljanja pojasom Gaze nakon rata. Nepoznata je i sudbina Hamasa.

Još nije jasno tko će upravljati Gazom nakon završetka rata. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, Trump te zapadne i arapske države isključili su mogućnost da Hamas ima bilo kakvu ulogu, iako Hamas upravlja Gazom otkako je 2007. godine protjerao svoje palestinske suparnike.

Trumpov izvorni plan predviđa da će Palestinska samouprava odigrati nekakvu ulogu, ali tek nakon što ona prođe kroz značajne reforme.

Što slijedi?

Netanyahu je izjavio da će u četvrtak sazvati svoju vladu da bi odobrila sporazum, a izvor iz Hamasa rekao je da će živi taoci biti predani u roku od 72 sata nakon što izraelska vlada odobri dogovor. Izrael je naveo da se oslobađanje talaca očekuje u subotu. Od ukupno 48 talaca, vjeruje se da je njih 20 još uvijek živo.

Visoki dužnosnik Bijele kuće izjavio je da se Izrael, nakon što odobri sporazum, mora povući do dogovorene linije, što bi trebalo trajati manje od 24 sata, nakon čega počinje teći 72-satni rok. Bijela kuća očekuje da će oslobađanje talaca započeti u ponedjeljak.

Hamas je ranije u srijedu priopćio da je predao popise talaca koje drži te palestinskih zatvorenika koje želi razmijeniti s Izraelom. Taj popis navodno uključuje neke od najistaknutijih zatvorenika koje je Izrael ikada zatočio, a čije je oslobađanje bilo neprihvatljivo u prijašnjim prekidima vatre.

Trump bi trebao otputovati u Egipat u narednim danima, a Bijela kuća je objavila da razmatra mogućnost njegova odlaska u regiju već u petak. Netanyahu je pozvao Trumpa da se obrati izraelskom parlamentu, a Trump je za Axios izjavio da bi bio voljan to učiniti.

Sljedeća faza Trumpova plana predviđa da međunarodno tijelo, nazvano "Odbor za mir", preuzme ulogu u upravljanju Gazom nakon rata. Na čelu bi bio Trump, a uključivao bi i bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira.

Najveći rizici

Uspješno dovršenje sporazuma predstavljalo bi, kako piše Reuters, najveće dosadašnje Trumpovo vanjskopolitičko postignuće, koji je preuzeo dužnost u siječnju obećavši brzo okončanje ratova u Gazi i Ukrajini, no otkrio je da su ti sukobi teži za riješiti nego što je očekivao.

Hamas se do sada odbijao izraelske pozive da preda oružje, a palestinski izvor navodi da će Hamas to odbiti sve dok izraelske trupe okupiraju palestinsko zemljište.

Dva izvora upoznata s pregovorima potvrdila su da su glavne točke prijepora mehanizmi izraelskog povlačenja – Hamas traži jasan vremenski okvir povezan s oslobađanjem talaca i jamstva potpunog povlačenja izraelskih snaga.

Unutar Gaze, Izrael je na Trumpov zahtjev smanjio intenzitet vojne kampanje, ali nije u potpunosti prekinuo napade.

Arapske zemlje koje podržavaju plan tvrde da on mora dovesti do konačne neovisnosti palestinske države, što Netanyahu odbacuje.

Hamas je izjavio da bi upravljanje Gazom prepustio samo palestinskoj tehničkoj vladi pod nadzorom Palestinske samouprave i uz podršku arapskih i muslimanskih država. Odbacuje bilo kakvu ulogu Tonyja Blaira ili stranu upravu nad Gazom.