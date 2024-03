Veliki ruski napad na glavni grad Ukrajine, gradom odjekuju eksplozije

Rusija je rano u četvrtak lansirala raketni napad na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je ozlijeđeno osam osoba te su oštećene stambene zgrade i industrijski objekti, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

To je bio prvi veliki raketni napad na Kijev u posljednjih nekoliko tjedana.

Kyiv!!! Again, civilians are targeted in Ukraine (as every single day) by the russian terorist organization!!! So far is known about 10 wounded! @IntlCrimCourt @POTUS @FLOTUS @SecBlinken @SecDef @vonderleyen @UN @UNHumanRights @antonioguterres @UNICEF @amnesty @HRW @ICRC pic.twitter.com/bEPCMNCPFy