VIDEO Plenković se oglasio iz Pariza, odbrusio Milanoviću: "Od koristi njegove politike samo Rusi mogu pljeskati, nitko drugi"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron okupio je u ponedjeljak Koaliciju voljnih. Među čelnicima država članica je i hrvatski premijer Andrej Plenković. U Parizu je premijer stao pred novinare te dao izjavu za medije.

Plenković je rekao da je dan započeo posjetom pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko, koji će sudjelovati na tradicionalnom mimohodu povodom francuskog nacionalnog praznika u utorak.

"Momci su proteklih tjedan dana ovdje, jako su dobro razumjeli cijeli koncept, pripremili su se i vjerujem da će i oni i hrvatska javnost biti ponosni na njihovo sutrašnje sudjelovanje", rekao je na početku Plenković.

Potpora Ukrajini

Govoreći o sastanku Koalicije voljnih, Plenković je rekao da je na njemu sudjelovalo između 25 i 30 čelnika te da je glavna tema bila daljnja snažna politička, vojna i financijska potpora Ukrajini.

Najavljene su i vojne vježbe u Ukrajini i susjednim zemljama, kojima bi se trebale pokazati zajedničke sposobnosti razvijene tijekom proteklih godinu i pol dana, na kopnu i u zraku.

Plenković je istaknuo da Hrvatska već četiri i pol godine pruža Ukrajini političku, financijsku, vojnu i humanitarnu potporu. Dodao je da Hrvatska Ukrajini prenosi i posebna znanja i iskustva stečena tijekom velikosrpske agresije i Domovinskog rata, osobito u procesuiranju ratnih zločina, razminiranju i skrbi o ratnim veteranima.

Najavio je nastavak suradnje s Ukrajinom u listopadu te rekao da je hrvatska potpora kontinuirana. Hrvatska se, dodao je, zauzela i za nastavak dinamike pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, osobito sada kada je pozicija Mađarske bolja nego tijekom ranije vlade.

"U svakom slučaju, bio je to vrlo koristan i informativan sastanak na kojem je dobro da Hrvatska bude", rekao je Plenković.

Naglasio je da su Koalicija voljnih i sigurnosna jamstva zamišljeni kao obrambeni mehanizam u slučaju postizanja mira u Ukrajini. "Nikakva ofenzivna operacija niti uvlačenje svojih zemalja u ratna zbivanja", dodao je.

Osvrnuo se i na mogućnost sudjelovanja Hrvatske vojske u različitim oblicima potpore Ukrajini. Podsjetio je na europsku misiju kroz koju je prošlo oko 95.000 ukrajinskih vojnika, a koja se provodila na teritoriju država članica Europske unije.

Plenković je raniju odluku o nesudjelovanju Hrvatske u toj misiji ponovno ocijenio štetnom za hrvatske vanjskopolitičke interese i kredibilitet. Ustvrdio je da bi Hrvatska vojska sudjelovanjem stekla više znanja i imala bolji uvid u napredak ukrajinske vojske tijekom protekle četiri i pol godine.

Govoreći o europskoj suradnji, poručio je da ona pokazuje koncept europske strateške autonomije i suradnju država koje jasno razumiju tko je u ratu agresor, a tko žrtva. "Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. Zato i podržavamo Ukrajinu sve ove godine", rekao je.

Odgovorio Milanoviću

Potom se osvrnuo na predsjednika Republike Zorana Milanovića i odnos prema sudjelovanju predstavnika Hrvatske vojske na mimohodu u Parizu.

"Mi smo ovdje dobili poziv, ja osobno, ali i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, koji je također pozvan da bude ovdje. On je, naravno, u strahu od gnjeva svojeg nadređenog, odbio doći. Trebao bi promisliti koliko je to mudro i pametno", rekao je Plenković.

Ustvrdio je da se Hrvatska vojska ne može informirati o važnim sigurnosnim procesima ako se iz njih isključuje.

"Hrvatska vojska ne može pratiti ovaj proces tako da se samo isključuje, zahvaljujući tim mirnodopskim, kvazi naredbama Milanovića, koje potpuno narušavaju informiranost i uključenost Hrvatske vojske u procese koji se danas odvijaju u Europi", rekao je.

Poručio je da nije riječ samo o ceremoniji ili vojnom mimohodu, nego o tome gdje Hrvatska pripada. "Hrvatska je u posljednjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je, kao zemlja koja je doživjela agresiju, koji su temeljni principi i načela međunarodnog prava", rekao je Plenković.

"To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbenicima nejasno. To je, nažalost, poluprovincijalni pogled koji oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska Vlada i naša politika pa to nije slučaj", dodao je.

Upozorio je da bi nastavak takve politike Hrvatsku ostavio izoliranom, neinformiranom i dugoročno manje sposobnom nego kada bi sudjelovala u zajedničkim aktivnostima. "Ne mora se slati vojsku da biste ovdje sudjelovali, pa čak i vojno. Može se pomagati vojnoobavještajnim podacima, može se pomagati logistički. Postoji puno mogućnosti da se pomaže. Ovo što on radi izrazito je loše za Hrvatsku vojsku. Izrazito loše. Tu nema nikakve dileme", poručio je Plenković.

Naglasio je da sudionici Koalicije voljnih ne žele izravno ulaziti u rat protiv Rusije. "Nije nitko od ovih došao ovdje da sada hrli u rat protiv Rusa, nego su tu da bi jednoga dana, kada bude postignut mir, pomogli Ukrajini da taj mir ostane mir. To je cijeli plan", rekao je.

Dodao je da se samo u, kako ga je nazvao, provincijalnom i neinformiranom kontekstu takvo sudjelovanje predstavlja kao problem. "To je ogroman problem za nas. Mi s malo više iskustva u vanjskoj politici i međunarodnim odnosima to dobro razumijemo", rekao je Plenković.

Prema njegovim riječima, predstavnici Hrvatske vojske mogli su sudjelovati na sastancima, pratiti što se događa, a potom ne sudjelovati u vježbama ili budućim sigurnosnim jamstvima. "Mogli su sjediti tamo, mogli su pratiti što se zbiva, mogli su ne sudjelovati u bilo kojoj od tih vježbi ili sutra u sigurnosnim jamstvima, to je druga stvar. Ali baš ne znati ništa, to je već ozbiljan offside. To znači štetiti svojoj vojsci", poručio je.

"Od koristi njegove politike samo Rusi mogu pljeskati, nitko drugi. To smo već više puta rekli i to je itekako zabrinjavajuće", rekao je Plenković.

Komentirao Vučića i Rafale

Osvrnuo se i na dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Pariz.

Na opasku novinarke da se srpski tabloidi hvale velikom čašću koja je pripala predsjedniku Vučiću koji dolazi na svečanu večeru i mimohod u Parizu, Plenković je odgovorio: "Koga briga hoće li Vučić biti ili ne, to je za nas potpuno nebitno. Zašto bi nam to bilo bitno? Kakve to veze ima s našim čvrstim, snažnim i samopouzdanim međunarodnim položajem? NATO, Europska unija, Schengen, euro, sutra OECD, danas sastanak ovdje. U čemu je problem? Što nas to briga?".

Premijer je komentirao i Milanovićeve kritike povezane s nabavom francuskih borbenih aviona Rafale i njihovom prodajom Srbiji.

"Pitajte vi njega zašto on nije dao suglasnost za nabavu Rafalea. Dakle, netko kome je poslana dokumentacija mogao je reći: 'Ja sam protiv' ili 'Ja sam za'. Već tada je on to prešutio", rekao je.

"On se koristi niskim, jeftinim, demagoškim tezama da bi odmogao sposobnostima Hrvatske vojske. Znate, da je bilo do ljudi poput njega, mi nikada ne bismo imali Rafale. To je bit. To se zaboravlja", ustvrdio je Plenković.

Poručio je da Hrvatska zahvaljujući radu Vlade danas ima bolje vojne sposobnosti nego ikada prije.

"Te iluzije da će Hrvatska utjecati na Dassault, francusku kompaniju koja proizvodi Rafale, i diktirati im kome će ih kasnije prodavati, može imati samo netko tko vjerojatno nigdje nije prošetao. On zna da se to ne može, ali glumi pred Hrvatima koji su jako žestoki da mi možemo odjednom reći Francuzima: 'Nemojte nikome prodati'", rekao je.

Objasnio je da bi Hrvatska takav utjecaj eventualno mogla imati kada bi naručivala stotine ili tisuće aviona.

O cijenama goriva

Plenković se osvrnuo i na nove cijene goriva te najnoviju intervenciju Vlade. Rekao je da treba pratiti što se događa u Hormuškom tjesnacu jer je riječ o vanjskom utjecaju koji pogađa cijeli svijet, a ne samo Hrvatsku.

"Nafta, naftni derivati i plin burzovne su robe. Burze reagiraju. Ako je Hormuški tjesnac zatvoren, cijena ide gore. Ako postoje međusobne blokade, cijena ide gore. Ovisi o tome što će se zbivati", objasnio je.

Istaknuo je da je Vlada donijela odluke kojima je ublažila rast cijena koji bi bez njezinih mjera bio još veći. Ocijenio je da je donesena odluka trenutačno najbolja moguća kako bi sustav nastavio funkcionirati.

Slavenu Biliću poželio uspjeh

Na kraju se osvrnuo i na Slavena Bilića. "Želim mu sreću. Danas je prvi dan. Bio je sjajan nogometaš, bio je već trener i izbornik reprezentacije. Želim mu uspjeh. Dobio je veliku odgovornost", rekao je Plenković.

Pohvalio je i rezultate koje je Zlatko Dalić ostvario. "Rezultati koje je imao Dalić u ovih posljednjih praktički devet godina fenomenalni su. Dvije medalje na svjetskim prvenstvima, jedna medalja u Ligi nacija", rekao je.

Ponovno se osvrnuo i na ispadanje hrvatske reprezentacije te spornu odluku povezanu s VAR-om. "Ovaj potpuno nezamisliv trenutak ispadanja kada smo bili u eliminacijskoj fazi među 32 momčadi... Po meni, taj gol bio je gol. Ovo što se događa s VAR-om pokazuje nekonzistentnost", ustvrdio je.

Kao primjer te nekonzistentnosti naveo je i pogodak koji je primila Norveška te način na koji su snimke protumačene. "Mi smo tu ostali potpuno uskraćeni za pravedno izjednačenje, za trenutak koji bi momčad podignuo u produžecima. To svi znamo, ali nažalost, tako je u sportu", rekao je.

Dodao je da mu je drago što je Hrvatski nogometni savez reagirao i što je prema FIFA-i ostao pisani trag o tome što se dogodilo.