FOTO Plenković sa specijalnom policijom u Parizu: "Naš izostanak bio bi velika pogreška, a ova Vlada je tu da to spriječi"

U Parizu se okupljaju čelnici država članica Koalicije voljnih. U ponedjeljak je stigla i hrvatska delegacija predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem.

U utorak se u Parizu održava parada u povodu Dana pada Bastille, na kojoj će sudjelovati gotovo sedam tisuća vojnika, među kojima njih 500 stranih, a Hrvatsku će umjesto Počasno-zaštitne bojne predstavljati pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.

Andrej Plenković i pripadnici ATJ Lučko u Parizu - 4 Foto: Vlada RH

Premijer Plenković izrazio je zadovoljstvo spremnošću pripadnika ATJ-a Lučko za sudjelovanje u mimohodu. "Posebno mi je drago da će pripadnici ATJ-a Lučko, koji su s pripadnicima iz Rakitja sudjelovali u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élyséesu za francuski nacionalni dan. Francuzi su za naš Dan državnosti u Hrvatsku poslali dva Rafalea, ovdje ste sutra vi i na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo im temeljem vaše prisutnosti da smo tamo gdje pripadamo, a to je zapadni klub. Tamo gdje smo težili sve ove godine, i u Europsku Uniju i u NATO, i naš bi izostanak sutra zasigurno bio velika pogreška. Ova Vlada je tu da sprječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku kao što to činite svakodnevno u svim vašim zadaćama štiteći zakon i red i dajući ogroman doprinos sigurnosti cijele zemlje", rekao je Plenković u Parizu.

Andrej Plenković i pripadnici ATJ Lučko u Parizu - 1 Foto: Vlada RH

Andrej Plenković i pripadnici ATJ Lučko u Parizu - 2 Foto: Vlada RH

"Ponosan sam što ćete sutra pokazati kako specijalne jedinice izgledaju i time osvjetlati obraz Hrvatske, i da gledamo i vas među više od 30 oružanih snaga koje će zajedno s francuskim postrojbama imati prigodu da sudjeluju u defileu", zaključio je premijer iz Pariza.