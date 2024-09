Otkriveno tko je podmitio gradonačelnika New Yorka: Čeka ga brutalna kazna

Gradonačelnik najvećeg američkog grada i član demokratske stranke Eric Adams suočen je s optužnicom na 57 stranica u kojoj tužitelji potanko objašnjavaju navodnu spletku s Turcima koja je počela još 2014., a pomogla je Adamsovoj kampanji za gradonačelnika 2021., a njega obasula besplatnim sobama u raskošnim hotelima i jelima u skupim restoranima.

Zauzvrat, gradonačelnik Adams pritisnuo je gradske službenike da dozvole Turskoj otvorenje konzulata na 36 katova, iako zgrada nije prošla sve sigurnosne provjere. Demokratskog gradonačelnika čeka pet točaka optužnice i ako bude proglašen krivim po svima, u zatvoru bi mogao zaglaviti nekoliko desetljeća.

Eric Adams, 64-godišnji bivši policajac koji je postao gradonačelnik 2022. negirao je optužbe i rekao da neće odstupiti s funkcije. "Nastaviti ću raditi svoj posao kao gradonačelnik.", izjavio je na tiskovnoj konferenciji dok su mu neki od prolaznika dobacivali da da ostavku, piše u svojem tekstu Reuters.

Najbolji prijatelj Turske

Prema optužnici, Adams je prihvaćao besplatna putovanja od turske zrakoplovne kompanije vrijedna desetke tisuća dolara dok je bio predsjednik okruga Brooklyn i platio je 600 dolara za dvije noći u luksuznom apartmanu u hotelu St. Regis u Istanbulu, što je znatno ispod stvarne cijene od 7000 dolara. Tužitelji su ga optužili da je usluge turske zrakoplovne kompanije koristio čak i kad mu nije bilo praktično, ali mu je bilo besplatno, pa bi od New Yorka do Pariza letio tako da prvo leti od New Yorka do Istanbula, a onda od Istanbula do Pariza.

Za svoju gradonačelničku kampanju 2021., Adams je donacije iz turskih izvora prikrivao tako da ih je uplaćivao preko računa američkih državljana. Te ilegalne donacije omogućile su mu da se kvalificira za dodatnih 10 milijuna dolara javnih sredstava.

Na zahtjev turskih diplomata, pritisnuo je inspektora za sigurnost da odobri otvaranje turskog konzulata taman prije nego ga dođe otvoriti turski predsjednik Tayyip Erdogan u rujnu 2021. Službenik za sigurnost od požara uplašio se za svoj posao zbog Adamsovih pritisaka, pa je dao dozvolu turskom konzulatu tog dana kad su ga otvarali.

Od još nekih izlazaka u susret Turcima, optužnica navodi kako je prekinuo veze s turskim društvenim centrom za koji su mu turski diplomati rekli da je pod kontrolom Erdoganu neprijateljski nastrojenog političkog pokreta. Nakon inauguracije za gradonačelnika turskim diplomatima je obećao da neće davati izjave o genocidu nad Armencima iz 1915. u Osmanskom carstvu, a koji je Washington i službeno priznao kao čin genocida.

Kuriozitet čitavog slučaja je da je Eric Adams prvi od 110. njurorških gradonačelnika koji je optužen za kazneno djelo dok je bio na dužnosti.