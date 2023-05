Stanovnicima malog švicarskog sela Brienz rečeno je da spakiraju svoje torbe i odmah odu. Naime, dva milijuna kubnih metara stijene s planine iznad njih treba se osloboditi i srušiti u dolinu u idućih nekoliko dana.

Naredba o evakuaciji nije potpuno iznenadila preostalo stanovništvo malog švicarskog sela Brienz, a riječ je o 70-ak mještana. Naime, to selo u istočnom kantonu Graubünden već se neko vrijeme smatra geološkim rizikom.

Samo selo izgrađeno je na zemljištu koje se spušta prema dolini, zbog čega se crkveni toranj naginje i nastaju velike pukotine na zgradama.

U tijeku su radovi na stabilizaciji i činilo se da bi se klizanje moglo usporavati, no planinska padina iznad Brienza nije se prestala raspadati. Mještani su se navikli na prilično velike gromade koje padaju u njihove vrtove.

Geolozi su upozorili da se pomicanje stijena ubrzava. Dio stijene, nevino nazvan "otok", do 2023. klizio je brzinom od 32 metra svake godine.

Vlasti su upozorile na moguću evakuaciju kasnije ovog ljeta, a za kraj ovog tjedna zakazan je redovni seoski sastanak kako bi se svi informirali, piše BBC.

Umjesto toga, nakon što su najnovije procjene rizika pokazale da je odron kamenja neizbježan, naredba za evakuaciju stigla je iznenada u utorak ujutro. Od tog trenutka nitko tko ne živi u Brienzu ne smije ući u mjesto, a svi mještani moraju izaći najkasnije do petka.

