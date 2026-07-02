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STRAŠNE POSLJEDICE

I dalje traje borba s vatrom na jugu Francuske nakon toplinskog vala koji je odnio 1000 života

Piše Hina, 02. srpnja 2026. @ 10:57 komentari
Požar u Francuskoj
Požar u Francuskoj Foto: Afp
U Francuskoj i dalje traje borba s požarima.
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STRAŠNE POSLJEDICE
I dalje traje borba s vatrom na jugu Francuske nakon toplinskog vala koji je odnio 1000 života
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