I dalje traje borba s vatrom na jugu Francuske nakon toplinskog vala koji je odnio 1000 života

Vatrogasci se u četvrtak bore da stave pod kontrolu šumski požar u regiji Aude na jugu Francuske, dok se zemlja i dalje nosi s posljedicama nedavnoga toplinskog vala koji je zahvatio Europu.

Lokalne vlasti na području Aude, nedaleko od granice sa Španjolskom, objavile su na platformi X da vremenski uvjeti i dalje nisu povoljni zbog snažnog vjetra koji prijeti daljnjim širenjem požara.

U srijedu navečer jak vjetar proširio je miris dima diljem regije, uključujući i zračnu luku u Marseilleu, gdje su piloti na najmanje jednom letu pri slijetanju putnicima objasnili da miris ne dolazi iz zrakoplova, izvijestio je Reutersov novinar.

Drugi šumski požar na području Lancon na jugu Francuske u međuvremenu je stavljen pod nadzor, priopćili su lokalni vatrogasci.

Francuska meteorološka služba upozorila je da bi zemlju već idući tjedan mogao pogoditi novi val ekstremnih vrućina. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplinski val tijekom rekordno visokih temperatura prouzročio oko 1000 dodatnih smrtnih slučajeva.