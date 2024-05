Rus o stanju u BiH: "Upozorio sam da će to otvoriti pandorinu kutiju"

Predstavnik Rusije u Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzja rekao je u četvrtak da "danas svjedočimo tužnom poglavlju Genrelane skupštine Ujedinjenih nacija (UN), jer je cilj bio da se demonizira jedan narod bivše Jugoslavije i potkopa Daytonski sporazum".

Nakoj usvajanja Rezolucije o Srebrenici istaknuo je da ona nije usvojena brojem glasova kojem su se sponzori nadali, jer je više zemalja bilo protiv ili suzdržano nego za, piše N1. Istakao je i da je potpuno neprikladno povlačiti paralelu između Nacrta rezolucije o genocidu u Ruandi i Nacrta rezolucije u Srebrenici, jer je prvi nacrt prije razmatranja u UN-u imao suglasnost Afričke unije.

Nebenzja je naveo da je u slučaju rezolucije o Srebrenici "grupa prijatelja" podnijela nacrt kao konačni proizvod, kao stvar "uzmi ili ostavi", bez razgovora konstituvnih naroda u Bosni i Hercegovini.

Ocijenio je da su sponzori namjerno ostavili BiH bez ikakvih konzultacija te istaknuo da Rusija Rezoluciju vidi kao prijetnju miru u regiji te da je posebno cinično što je Njemačka predložila rezoluciju.

"Njemačka nema moralni autoritet spominjati genocid, može samo spominjati svoje strašne zločine", rekao je Nebenzja i ocijenio da je usvajanje Rezolucije Pirova pobjeda s ciljem podjele članica UN-a.

"Upozorili smo koautore prije glasanja da bi to moglo završiti loše po njih, da usvajanje neće proći glatko, već da će se otvoriti rane genocida koji nije kao takav spominjan u mnogim zemljama gdje se takvo nešto dogodilo i da će to otvoriti pandorinu kutiju", komentirao je Nebenzja nakon usvojene rezolucije.

