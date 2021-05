Nastavljaju se sukobi između Izraela i Palestine. Vanjskopolitički analitičar za Dnevnik Nove TV komentirao je aktualnu situaciju. Razgovarao je reporterom Viborom Vlainićem

O sukobima na Bliskom istoku i je li na pomolu novi rat, razgovarali smo s vanjskopolitičkim analitičarom, Branimirom Vidmarovićem.

Može li nešto promijeniti rat između Izraelaca i Palestinaca?

Pa u odnosima Palestinaca i Izraela se ništa neće promijeniti na bolje zbog toga što je ratno stanje dugogodišnje, kao što znamo, ali se može promijeniti stanje na cijelom Bliskom istoku. SAD-u će sada biti teže konsolidirati sada neku frontu za vanjskopolitičke ciljeve poput konsolidacije politike oko Irana. Izrael se brine o svojoj sigurnosti, on će sada biti daleko neovisniji. Izrael se poziva na to da ima pravo na obranu, da nitko nema pravo moralizirati. Ukoliko se Iran preko Hezbollaha uključi u podršku Gazi, onda će to biti još jedan dodatni argument koji će zakomplicirati povratak Irana za stol pregovora i uspostavu ponovno normalnih odnosa sa SAD-om.

Koliko ovo sve može trajati?

Ovo može trajati dosta dugo. To ovisi o tome kako će izraelske sigurnosne službe procijeniti. Ministar obrane Izrael Gantz je vrlo oštro rekao da je ovo tek početak i da će akcija trajati sve dok s palestinske strane ne nastane mir, odnosno muk, dugotrajna šutnja, što znači da može u ovom trenutku trajati i tjedan i dva i može se čak ponoviti scenarij 2014. godine.

Što mogu učiniti velike sile?

Velike sile malo što mogu učiniti zasebno. Mogu se jedino skupiti pa pokušati zajedničkim naporima kroz nekakvu trojku, odnosno Rusija, SAD, Turska riješiti, pozvati palestinsku stranu i izraelsku stranu ka primirju. Međutim zasebno ništa nažalost jer svaka od zemalja ima svoje zasebne interese. Svaka od zemalja Bliskog istoka je sada vrlo pragmatična, vrlo neovisna o svojim procjenama i nema lojalnosti kao prije, što znači da svatko ima otvorene ruke. SAD je sada na primjer odbacio zajedničku rezoluciju Vijeća sigurnosti, odnosno izjavu o palestinsko-izraelskom sukobu smatrajući je nekonstruktivnom. Ni na koji način SAD više ne može prisiliti strane da sjednu na stol pregovora, što znači da sve opet ovisi o Izraelcima i Palestincima.

