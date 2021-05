Napadi između Palestinaca i Izraelaca nastavili su se i tijekom srijede. Iz UN-a upozoravaju da bi sukob mogao prerasti u rat većih razmjera.

Izrael je u bombaškim napadima na Gazu ubio najmanje 48 ljudi, 14 poginulih su djeca. Ozlijeđeno je više od 300 osoba, priopćeno je iz palestinskog Ministarstva zdravstva koje ima sjedište u Gazi.

Stanovnici Gaze su u panici zbog napada Izraela. "Izrael namjerno cilja civilne domove i stambene četvrti. 43 posto ubijenih su djeca i žene", rekao je Ashraf al-Qidra, glasnogovornik palestinskog Ministarstva zdravstva u Gazi.

"Sad sam u Gazi. U svojem sam domu. Ne mogu izaći. Gaza je premala, a ne možete pobjeći s jednog mjesta na drugo", rekao je Omar Shaban, osnivač jedne od tvrtki za strateške studije.

"Ovo je zločin. To su bili civili - žena, njezino dijete, brijač i vlasnik lokala. To su ljudi koji su se našli na mjestu napada. Nisu pogođeni militanti ili dužnosnici, mi smo civili koji smo spavali u svojim domovima", kazao je Abed Aldayah, stanovnik Gaze.

Izrael, pak, tvrdi da su najmanje 15 poginulih bili militanti Hamasa. Izraelska vojska odgovorila je da čini sve kako bi smanjila civilne žrtve tijekom napada na Gazu. U srijedu su priopćili da su ubijeni ključni čelnici Hamasa u, kako su opisali, "najvećem napadu od 2014. godine".

Dvojica preminulih muškaraca identificirani su kao Bassem Issa, šef brigade grada Gaze od 2017. godine, Gamal Zabda, šef odjela za razvoj i projekte, glavni igrač Hamasove raketne jedinice. Ubijen je i Khazem Khatib, šef inžinjerskog odjela u Hamasovom proizvodnom odjelu, inače zamjenik šefa osoblja, navodi Jerusalem Post.

"Rekao sam jučer da ovi sinovi tame, teroristi Hamasa i Islamističkog džihada nose odgovornost. Nedavno smo eliminirali starije zapovjednike u općem zapovjedništvu Hamasa, uključujući zapovjednika brigade Gaza i ostale zapovjednike. Ovo je samo početak, udarit ćemo ih kako nisu ni sanjali", kazao je Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.

Izrael je kod pojasa Gaze već počeo okupljati vojsku. Stigli su tenkovi i ostalo teško naoružanje. Povod za cijeli sukob moguća je deložacija palestinskih obitelji iz jedne jeruzalemske četvrti, zbog čega je prošli tjedan bilo nasilnih prosvjeda.

VIDEO Izrael jutros izveo stotine zračnih napada na Gazu, kod Tel Aviva proglašeno izvanredno stanje: ''Eskaliramo prema ratu punog razmjera''

Izraelski ministar obrane Benny Gantz izjavio je da "trenutno nema datuma" do kojeg će trajati napadi na Gazu, piše CNN.

Iz Gaze je ispaljeno više od 1000 raketa na Izrael, ubijeno je pet civila, a ranjeno više od 200 osoba, priopćeno je iz izraelske vojske. Mnoge rakete presreo je sustav protuzračne obrane Iron Dome, ali nekoliko ih je pogodilo Tel Aviv.

"Odmah prekinite paljbu, ovo eskalira prema ratu velikih razmjera", upozorio je specijalni koordinator UN-a za bliskoistočni mirovinski proces Tor Wennesland.

VIDEO Hamas raketirao Izrael, devetero mrtvih u Gazi: "Ovo je poruka koju bi neprijatelj trebao dobro razumjeti"

"Šteta koja nastaje ratom u Gazi je poražavajuća, a plaćaju je svi građani. UN radi s obje strane na obnavljanju primirja. Zaustavite nasilje odmah", dodao je.

