Skandal u kraljevskoj obitelji: Princezin sin optužen za silovanje i niz teških seksualnih zločina

Marius Borg Høiby, najstariji sin norveške princeze Mette-Marit, optužen je za više kaznenih djela uključujući silovanje, objavio je u ponedjeljak tužitelj Sturla Henriksbø.

Optužnica je podignuta otprilike godinu dana nakon što su se pojavile prve optužbe za počinjenje kaznenih djela najstarijeg sina princeze.

Tog se 28-godišnjaka tereti za ukupno 32 optužbe, uključujući silovanje i teške seksualne zločine.

Prema riječima javnog tužitelja, suđenje će vjerojatno početi sredinom siječnja 2026.

Prijeti mu zatvorska kazna do 10 godina.

Høiby je princezin sin iz kratke veze s osuđivanim zločincem u kojoj je bila prije udaje za princa Haakona, sad 51-godišnjeg prijestolonasljednika.

Iako je Høiby član obitelji, nema kraljevsku titulu ni javnu ulogu.