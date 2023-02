Grupa kalifornijskih policajaca upucala je i ubila invalida, kojem su amputirane obje noge te je pokušavao pobjeći skočivši iz invalidskih kolica kako bi pobjegao.

Trojica policajaca iz policije Huntington Parka snimljeni su kako prošli tjedan ispaljuju najmanje osam hitaca u Anthonyja Lowea Jr., 36-godišnjeg oca dvoje djece.

Lowe Jr. prije nego što je okrutno upucan ničim izazvan ubo je nepoznatu osobu nožem, tvrdi policija, nakon čega je pokušao pobjeći od dvojice policajaca, piše Daily Mail.

Na snimci incidenta vidi se muškarac ispred dvojice policajaca pored svojih invalidskih kolica iz kojih je skočio. Okrenuo se i pokušao pobjeći dok je u ruci držao veliki mesarski nož. Ubrzo je na mjesto događaja stigao drugi policijski automobil iz kojeg je izašao treći policajac.

Četverogodišnju djevojčicu napao pas u dvorištu kuće: Preminula na licu mjesta

Zaustavili limuzinu, spustili prozore i počeli pucati po ljudima! Ranjeno 10 osoba, policija nudi novac

"Pokušali smo ga zadržati elektrošokerom, ali to se pokazalo neefikasno", poručili su iz policije. U roku od 15 sekundi od dolaska trećeg policajca, ispalili su više hitaca, pucajući u invalida u gornji dio njegova trupa.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy