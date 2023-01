Američka javnost šokirana je policijskom brutalnošću pošto je u petak navečer objavljena snimka na kojoj petorica crnih policajaca, sada suspendirana i optužena, uzastopno udaraju afroamerikanca Tyrea Nicholsa, zaustavljenog zbog prometne kontrole u Memphisu.

Video koji su 7. siječnja snimile kamere na policajcima i kamera na električnom stupu objavljen je dan pošto su policajci optuženi za ubojstvo, napad, otmicu, nedolično ponašanje i represiju u slučaju smrti afroamerikanca Tyrea Nicholsa.

Policijski službenici, koji su svi također afroamerikanci, otpušteni su prošlog tjedna.

Dvadesetdevetogodišnji Nichols prevezen je nakon premlaćivanja u bolnicu gdje je tri dana poslije preminuo zbog ozljeda u gradu u kojem je stanovao s majkom i očuhom i radio u tvrtki FedEx.

Četiri snimke prikazuju agresivnu eskalaciju nasilja usmjerenog prema vozaču za kojeg je policija prvotno rekla da je zaustavila zbog ugrožavanja prometa. Šef policije poslije je rekao da uzrok zaustavljanja nije potkrijepljen dokazima.

Čini se da se premlaćivanje nastavilo i nakon što Nichols više nije mogao predstavljati nikakvu prijetnju za policiju. Dvojica policajaca su ga u jednom trenutku držala uspravno dok ga je treći udarao u lice, a drugi prisutni policajci nisu intervenirali.

Događaj zabilježen videom je Nicholsa, oca četverogodišnjeg djeteta, pretvorio u novo lice američkog pokreta za rasnu pravdu, potaknutog ubojstvo Georga Floyda, kojeg su 2020. u Minneapolisu ubili policajci.

Nekoliko desetaka prosvjednika je, nakon što je video objavljen u petak navečer, izašlo je na autocestu u Memphisu i zaustavilo promet blizu mosta kojim se prelazi rijeka Mississippi i ulazi u državu Arkansas.

Troje ljudi uhićeno je zbog nanošenja štete policijskom vozilu na Times Squareu, rekao je glasnogovornik njujorške policije. Uglavnom mirni prosvjedi održani su u drugim gradovima, uključujući Atlantu, Washington i Sacramento.

Prvi video objavljen u petak prikazuje kako policajci iz automobila izvlače Nicholsa, koji viče: "Nisam ništa učinio. Samo želim stići kući". Policajci su mu naredili da legne na trbuh i u lice mu štrcnuli suzavac.

Nichols se oslobodio i pobjegao niz cestu dok su ga policajci lovili, a najmanje jedan od njih ga je gađao električnim šokerom.

Officials have released video of Tyre Nichols' violent arrest by Memphis police. Nichols died three days after this encounter.



This video is a combination of clips from each of the four videos released today. Viewer discretion is advised. https://t.co/cYOH3V3Mo6 pic.twitter.com/oTLMAYovaF