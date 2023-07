FOTO Uznemiravajući prizori: 50 kitova se nasukalo na plaži, sve zbog jedne ženke

Grupa od više od 50 kitova pilota uginula je nakon masovnog nasukavanja na škotskoj plaži. Pomorski spasioci pozvani su na mjesto događaja na otoku Lewis, nakon dojave da su deseci sisavaca u nevolji.

Prvotna izvješća sugerirala su da je na plaži grupa od oko 55 životinja koje su se sastojale od odraslih i mladunaca, no ubrzo je otkriveno da je samo 15 još uvijek živo.

Reckoned to be about 55 pilot whales stranded on Traigh Mhor at North Tolsta in the Isle of Lewis this morning. pic.twitter.com/yokwcnTQLO