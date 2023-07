Drama na aerodromu, ruskom aktivistu zabranjen ulazak u Srbiju: "Pa tu živim godinama, tu su mi djeca!"

Ruski antiratni aktivist Petar Nikitin, jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, zadržan je noćas na beogradskom aerodromu Nikola Tesla kada je pokušao ući u Srbiju, gdje godinama živi.

"Nakon godišnjeg odmora koji sam proveo kod majke u Portugalu odbijen mi je ulazak u Srbiju. Na granici mi je rečeno da mi je ulaz zabranjen, nije obrazloženo zašto. Ja ne vidim niti jednu osnovu za to, osim mojih političkih aktivnosti i osim toga što ovdje u Srbiji pripremam prosvjed protiv Putina. Očito taj prosvjed u Srbiji nije dobrodošao, a ljudi koji ne vole Putina u Srbiji nisu poželjni", objasnio je Nikitin za Novu.rs.

Rečeno mu je da dobrovoljno može napustiti Srbiju, no on je to odbio.

"Odbio sam otići u Frankfurt, kako su mi naredili. Moj dom je Beograd, ja živim ovde sedam godina, dolazim više od 20 godina i imam ovdje dvoje djece“, pojašnjava Nikitin.

Kaže da u rješenju o zabrani ulaska u Srbiju koje mu je uručeno stoji da mu je zabranjen ulazak jer mu je izrečena zabrana ulaska.

Inače, u Srbiji ima prijavljeno stalno prebivalište pa mu se ulazak u zemlju, tvrdi, ne može zabraniti bez ukidanja istog.

"To je apsolutno nezakonito rešenje i ja ću se žaliti", izričit je Nikitin.

Nova.rs uputila je Ministarstvu unutrašnjih poslova pitanja u vezi zadržavanja Nikitina, ali do zaključenja ovog teksta odgovore nismo dobili.